Пермские хоккеистки на траве стали чемпионками Европы

Воспитанницы пермской спортивной школы «Орленок» завоевали золотые медали чемпионата Европы по хоккею на траве среди девушек до 16 лет.
Турнир прошел в грузинском городе Кутаиси. В финале сборная России встретилась с командой Беларуси и одержала победу со счетом 6:3, став победителем первенства.
В составе национальной команды выступали спортсменки из Перми: Варвара Зорина, Анна Казаринова, Мария Сафиуллина, Дарья Семьянинова и Алиса Четина.
Особо отличилась Дарья Семьянинова — она стала лучшим бомбардиром турнира, забив 16 голов.
Успех команды связан и с работой тренерского штаба. Подготовку спортсменок обеспечила пермский тренер Юлия Семьянинова, которая с 2026 года входит в тренерский состав сборной России по хоккею на траве 5×5.