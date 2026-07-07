В Магаданской области спасатели нашли группу пропавших туристов

Ранее сообщалось, что в Магаданской области началась поисково-спасательная операция после того, как зарегистрированная туристическая группа из пяти человек не вышла к месту завершения маршрута в установленный срок. Группа осуществляла сплав по рекам Иганджа и Армань. В район предполагаемого маршрута убыли спасатели, для усиления операции подготовили вертолёт Ми-8. Прокуратура региона взяла ход работ на личный контроль. Спасатели также привлекли специалиста по беспилотной авиации для поисков с воздуха.