Как обезопасить детей во время отдыха у водоёма?

«Не разрешайте детям купаться в одиночку. Даже если ваш ребёнок хорошо плавает, водоём — это зона повышенной опасности, — напоминает главный госинспектор по маломерным судам Красноярского края Андрей Мурзин. — Под водой могут находиться коряги, подстерегать сильное течение или резкие перепады глубины. Нельзя купаться в необорудованных местах, где нет медицинских работников и спасателей. Будьте рядом, не отвлекайтесь на телефонные разговоры, чтение или общение с друзьями, когда дети находятся в воде».