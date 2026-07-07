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Как обезопасить детей во время отдыха у водоёма?

Рекомендациями поделился главный госинспектор по маломерным судам Красноярского края.

Рекомендациями поделился главный госинспектор по маломерным судам Красноярского края.

Дети обожают отдыхать у водоёмов. Но открытая вода — источник потенциальных рисков. Как уберечь ребят от беды?

«Не разрешайте детям купаться в одиночку. Даже если ваш ребёнок хорошо плавает, водоём — это зона повышенной опасности, — напоминает главный госинспектор по маломерным судам Красноярского края Андрей Мурзин. — Под водой могут находиться коряги, подстерегать сильное течение или резкие перепады глубины. Нельзя купаться в необорудованных местах, где нет медицинских работников и спасателей. Будьте рядом, не отвлекайтесь на телефонные разговоры, чтение или общение с друзьями, когда дети находятся в воде».

Эксперт рекомендует заранее объяснить несовершеннолетним правила поведения: не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах, не устраивать опасные игры. Дети младшего возраста и не умеющие плавать должны находиться в воде только под непрерывным наблюдением родителей. Не стоит полагаться на спасательный круг или нарукавники, выскользнуть из которых очень легко.

Напомним, ранее стало известно, что в Законодательном собрании Красноярского края в первом чтении приняли законопроект, подразумевающий ответственность родителей за купание детей без присмотра.