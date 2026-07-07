Полезно и просто. Топ-5 завтраков за 15 минут от нутрициолога

Утром бывает сложно выделить время на приготовление полноценного завтрака. Однако перекусывать на ходу — привычка, которая не даст ни энергии, ни пользы организму. Нутрициолог Анна Оболенская поделилась с корреспондентом сайта perm.aif.ru идеями простых завтраков, которые подарят насыщение, будут полезными и быстрыми в приготовлении.
Яйцо-пашот.
Отличие яйца-пашот от обычного варёного в методе приготовления. Пашот варится без скорлупы.
Ингредиенты:
Яйцо.
Уксус.
Приготовление: доведите воду до слабого кипения, когда начнут подниматься мелкие пузырьки. Добавьте в воду соль и одну столовую ложку уксуса. Перед опусканием в воду можно разбить яйцо в небольшую миску. Так его будет проще аккуратно перелить в кастрюлю. Сделайте в воде воронку, помешивая ложкой. Опустите яйцо в воду на 2,5−3 минуты — желток останется жидким. Готовое яйцо достаньте шумовкой.
Подавать можно как самостоятельное блюдо или же вместо колбасы с цельнозерновым хлебом и зеленью как полезный и вкусный бутерброд.
Яйцо Бенедикт.
В оригинальном рецепте этого блюда присутствует английский маффин, бриошь, чиабатта. Нутрициолог предлагает заменить сложные компоненты на наши, российские.
«Готовим с домашним подходом и классической ленью. Голландский соус готовить слишком муторно, кроме того он жирный (1 желток + 40 грамм сливочного масла). Поэтому заменила на домашний соус песто. Вместо него можно использовать другой имеющийся», — говорил Анна.
Ингредиенты.
Тост.
Масло сливочное.
Соус песто (можно заменить другим доступным).
Лосось слабосолёный.
Яйцо пашот.
Приготовление: выкладываем слоями — тост, на него сливочное масло, соус песто, кусочек слабосолёного лосося и сверху кладём яйцо-пашот.
Полезные вафли.
Если у вас есть вафельница — этот рецепт для вас. Творог дарит чувство сытости на длительный период и доступен каждому.
«Белок и клетчатка — сочетание для отличного начала дня. После такого завтрака надолго хватит энергии, и вас не будет тянуть на перекусы», — отмечает нутрициолог.
Ингредиенты:
Творог 5% 100 гр.
Мука цельнозерновая пшеничная 100 гр.
Кефир 100 мл.
Яйцо 1 шт.
Сода на кончике ножа.
Подсластитель по желанию.
Приготовление: все ингредиенты смешать и выкладывать ложкой в разогретую вафельницу. Выпекать до готовности.
Гранола домашняя.
В магазине 300 грамм готовой гранолы стоит около 280 рублей, при этом в составе сахар, мука, рапсовое масло. Домашняя гранола по этому рецепту будет стоить около 300 рублей за 600 грамм в зависимости от количества и вида орехов.
Ингредиенты:
Геркулес.
Орехи.
Семечки.
Изюм.
Мёд.
Масло растительное.
Приготовление: орехи смолоть в кофемолке или измельчить ножом, все сухие ингредиенты смешать, добавить мёд, масло и перемешать. Выложить на пергамент, запекать 20−30 минут при температуре 120 градусов периодически помешивая.
Гранолу можно употреблять разными способами: с греческим йогуртом, с кисломолочными продуктами и творогом или с фруктами и ягодами.
Творожный чизкейк.
Единственный рецепт из нашей подборки, который хоть и готовится за 15 минут, требует больше времени, ведь сначала его нужно испечь в духовке, а после — охладить в холодильнике. Тем не менее, нутрициолог советует попробовать этот вариант завтрака.
«Люблю простые и здоровые блюда. Этот чизкейк и красивый, и лёгкий в приготовлении, и полезный», — отметила нутрициолог.
Ингредиенты:
Гранола 100 гр.
Молоко или сливки 4 ст. ложки.
Творог мягкий 100 гр.
Творог обычный 100 гр.
Йогурт греческий 50 гр.
Яйца 2 шт.
Мёд или сахар по вкусу.
Приготовление: смешать гранолу с молоком, смолоть блендером, выложить в форму для запекания. Смешать творог, йогурт, яйца и подсластитель, вылить в форму. Поставить в духовку на 90−120 минут при температуре 120 градусов. По готовности выключить духовку и приоткрыть до остывания. Отправить в холодильник на 2−4 часа и более.