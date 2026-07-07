Народные приметы на 8 июля: чего нельзя делать в день Петра и Февронии Муромских?

Восемнадцать лет назад в России появился новый праздник — День семьи, любви и верности. Торжественная дата прочно связана с именами Петра и Февронии Муромских. Князя и княгиню издавна почитают как покровителей брачных союзов и олицетворение настоящих чувств. Сегодня мы вспомним историю этой пары и традиции, связанные с посвященным ей днем. Расскажем, какие обычаи и запреты старались соблюдать наши пращуры 8 июля, чтобы в их семье всегда царил мир и взаимопонимание, а все беды обходили их дом стороной.