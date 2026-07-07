Народные приметы на 8 июля: чего нельзя делать в день Петра и Февронии Муромских?

Восемнадцать лет назад в России появился новый праздник — День семьи, любви и верности. Торжественная дата прочно связана с именами Петра и Февронии Муромских. Князя и княгиню издавна почитают как покровителей брачных союзов и олицетворение настоящих чувств. Сегодня мы вспомним историю этой пары и традиции, связанные с посвященным ей днем. Расскажем, какие обычаи и запреты старались соблюдать наши пращуры 8 июля, чтобы в их семье всегда царил мир и взаимопонимание, а все беды обходили их дом стороной.
Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать.
День памяти Петра и Февронии считается непереходящим праздником. Православные всегда отмечают его 8 июля. В 2026 году эта дата выпадает на среду.
Согласно преданию, знакомство будущих супругов началось с болезни одного из них. Князь Петр сильно захворал, а поставить его на ноги удалось простой крестьянке. Ее звали Феврония и она хорошо разбиралась в лекарственных травах. Исцелившись, Петр пообещал взять свою спасительницу в жены, но не сделал этого. Занедужив снова, князь опять воспользовался помощью девушки и, поправив здоровье, повел ее под венец.
Всю жизнь супруги прошли рука об руку. На их долю выпало немало трудностей, включая противостояние с боярами. Те были не готовы принять простую крестьянку в качестве княгини. Из-за этого Петр и Феврония даже были вынуждены уйти из города.
На склоне лет муж и жена приняли постриг. К Господу они отошли в один и тот же день. И хоть похоронили супругов раздельно, как того требовал монашеский уклад, вскоре их тела были обнаружены вместе. Люди посчитали это чудо весомым доказательством существования вечной любви.
Несмотря на то, что строгих религиозных запретов с днем Петра и Февронии не связано, 8 июля не стоит ругаться и выяснять отношения. Наши предки говорили, тому, кто заставит близкого человека проронить хоть слезинку, самому целый год плакать придется.
Наши предки верили, что в этот день не следует желать кому-либо зла даже в мыслях. Из-за этого удача отвернется.
Не стоит отказывать в помощи нуждающимся. В противном случае, можно не удивляться одинокой и бедной старости.
Нельзя обижать птиц и животных. Так можно навлечь беду на свой дом.
Если верите в приметы, никого не обманывайте 8 июля. Нарушив запрет, можно самому пострадать от чужой лжи.
Женщинам не следует гнуть спину в поле и огороде. Переработки могут привести к болезням, предупреждали старцы на Руси.
Мужьям в старину запрещалось жаловаться на жен. Якобы это могло стать причиной бессонницы и потери мужской силы.
День не годится для поездок в дальние края. Его нужно провести рядом со второй половинкой. Покинув дом надолго, человек может лишиться семейного счастья. Во всяком случае, так считали наши пращуры.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 8 июля: что можно делать.
День Петра и Февронии Муромских отлично подходит для встреч с самыми близкими людьми. Можно вместе отправиться на прогулку или пригласить родных в гости.
Чтобы отношения в семье были крепкими, 8 июля можно украсить дом ромашками. Достаточно одного букета полевых цветов в вазе на кухне.
Церковь рекомендует уделить время молитвам и помощи окружающим. В старину люди старались не бросать нуждающихся в беде, веря, что все добро вернется сторицей.
День годится для того, чтобы помириться со старым другом. Если в прошлом у вас были какие-то противоречия, смело делайте первый шаг. Вы сможете наладить отношения и забыть все дурное.
Чтобы у супругов не было ссор, 8 июля им можно вместе что-то приготовить. Так, муж может помочь жене испечь пироги. В старину бытовало мнение, что такая выпечка положит конец всем разногласиям в паре.
8 июля можно ходить на свидания, объясняться в любви и свататься. Если парень сделает девушке предложение в этот день, они проживут вместе всю жизнь и будут очень счастливы.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 8 июля.
Солнце 8 июля указывает на то, что жара не отступит целый месяц.
Если на улице ясно, но дует ветер, в ближайшие сутки погода испортится, вероятны дожди.
Утренний туман — верный знак потепления. Красное небо на закате также указывает на повышение температуры воздуха.
Сильный дождь и радуга после — обещание грибного лета.
Именинники 8 июля.
В этот день именины отмечают Петр и Феврония. Также поздравить следует Дениса, Прокопия, Симона и Федора.