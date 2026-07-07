Красноярск встретит 2027 год с новой городской елкой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске к празднованию Нового 2027 года планируют обновить главную зимнюю локацию в Татышев-парке. Одним из ключевых изменений станет установка новой городской елки.
Концепцию обновления специалисты разрабатывали в течение нескольких месяцев по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. В основу проекта легли результаты февральского опроса горожан и предложения жителей.
Во время опроса, который проходил в социальных сетях главы города, большинство участников поддержали идею замены существующей елки. С учетом технических особенностей и финансовых возможностей были рассмотрены несколько вариантов оформления. Среди них — конструкция высотой около 30 метров с декоративными элементами и мультимедийным шатром.
Накануне Татышев-парк объявил аукцион по выбору поставщика нового оформления главной зимней площадки города.
Серьезные изменения ожидают и ледовый городок. Его планируют разделить на тематические зоны, ориентированные на разные категории посетителей. Так, для любителей активного отдыха предусмотрят территорию с большими горками, для маленьких детей создадут отдельные игровые площадки, а для спокойного времяпрепровождения организуют специальные зоны отдыха. Отдельным пространством станет ярмарочная аллея.
Кроме того, территорию дополнят новыми световыми инсталляциями и декоративными элементами.