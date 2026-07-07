Красноярск встретит 2027 год с новой городской елкой

Во время опроса, который проходил в социальных сетях главы города, большинство участников поддержали идею замены существующей елки. С учетом технических особенностей и финансовых возможностей были рассмотрены несколько вариантов оформления. Среди них — конструкция высотой около 30 метров с декоративными элементами и мультимедийным шатром.