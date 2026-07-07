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«Поезда здоровья» совершили 125 выездов в Нижегородской области

За это время врачи провели более 37 тыс. консультаций.

125 выездов в различные муниципалитеты Нижегородской области совершили «Поезда здоровья» за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За это время врачи провели более 37 тыс. консультаций и 73 тыс. лабораторных и инструументальных исследований. Всего помощь получили около 22 тыс. пациентов.

В приоритете — небольшие населенные пункты. Необходимым условием является возможность подключить «Поезда здоровья» к электропитанию. Медиков также нужно размещать в подходящем помещении.

Ранее сообщалось, что новый метод ранней диагностики рака внедрили в Нижегородской области.