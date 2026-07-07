Ряд улиц в центре столицы перекроют для движения 11 июля

С 11:30 до 12:30 краткосрочно, не более чем на 10 минут, перекроют движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до Покровки.