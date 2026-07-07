Ряд улиц в центре столицы перекроют для движения 11 июля

Так, в период с 00:01 до 18:00 водители не смогут проехать по Белгородскому проезду от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
С 06:30 до 18:30 движение будет закрыто на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы при движении в сторону Мясницкой улицы, а с 10:00 до 18:00, наоборот, от Мясницкой улицы до Покровки при движении в сторону Покровки.
C 08:30 до 12:00 перекроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.
С 11:30 до 12:30 краткосрочно, не более чем на 10 минут, перекроют движение в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до Покровки.
Кроме этого, с 00:01 до 20:00 будет запрещена парковка на Чистопрудном бульваре от Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут в центр с учетом временных ограничений. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Центра организации дорожного движения.