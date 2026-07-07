В Комсомольске-на-Амуре полицейские изъяли у перевозчика 164 килограмма осетрины и чёрной икры

Задержанный пояснил, что в Амурске незнакомец предложил ему подработку — перевозку краснокнижной рыбы и икры за шесть тысяч рублей. Он направлялся в Город Юности для перепродажи запрещённого товара. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Изъятые биоресурсы и автомобиль помещены на хранение и специализированную стоянку.