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В Комсомольске-на-Амуре полицейские изъяли у перевозчика 164 килограмма осетрины и чёрной икры

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Госавтоинспекции пресекли перевозку крупной партии краснокнижной рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники Госавтоинспекции пресекли перевозку крупной партии краснокнижной рыбы. Водитель пытался выдать запрещённый груз за безобидный улов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МВД России по Хабаровскому краю, ночью инспекторы остановили автомобиль для проверки. 61-летний водитель уверял, что везёт мешки с сазаном, однако при досмотре полицейские обнаружили чёрную икру в контейнере объёмом 0,5 литра и 16 фрагментов осетровых рыб. Общий вес изъятого составил 164 килограмма.

Задержанный пояснил, что в Амурске незнакомец предложил ему подработку — перевозку краснокнижной рыбы и икры за шесть тысяч рублей. Он направлялся в Город Юности для перепродажи запрещённого товара. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Изъятые биоресурсы и автомобиль помещены на хранение и специализированную стоянку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru