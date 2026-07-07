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Главные новости к утру 7 июля

Под Белгородом погиб мирный житель при ракетном обстреле.

Под Белгородом погиб мирный житель при ракетном обстреле.

Силы ПВО сбили 430 беспилотников, летевших на Москву, заявил мэр Сергей Собянин.

Корпус стражей исламской революции Ирана обстрелял ракетами два коммерческих судна в районе Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН.

В Минобороны Польши сообщили о резком снижении объемов военной помощи Украине.

Португалия проиграла Испании за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Бельгия разгромила США.

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