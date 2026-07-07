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HR-эксперт Бобкова назвала скрытые причины отказов при приеме на работу

Бобкова заявила, что не все критерии отбора можно описать в объявлении о вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Причины отказа в трудоустройстве не всегда связаны с автоматизированным отбором резюме. Об этом в интервью KP.RU сообщила HR-эксперт и карьерный консультант Галина Бобкова.

Эксперт уточнила, что решения работодателей обычно основаны на определенной логике, однако она не всегда очевидна для соискателей. Наниматели не могут указывать в вакансиях некоторые требования, например пол или возраст кандидата.

«Но если они не соответствуют ожиданиям работодателя, то такое резюме сразу уйдет в папку “отказать”, — сказала карьерный консультант.

Бобкова добавила, что далеко не все критерии отбора можно подробно описать в объявлении о вакансии. У рекрутера, как правило, есть целый набор внутренних требований к кандидату, однако их перечисление сделало бы описание вакансии слишком громоздким.

Ранее KP.RU сообщал, что трудовой кодекс позволяет российским компаниям и сотрудникам по взаимному согласию переходить как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю.