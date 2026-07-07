Эксперт назвал пользу ИИ-инструментов для оценки качества кандидатов

HR-специалисты нередко неправильно настраивают ИИ-системы, задавая излишне жесткие фильтры. Это приводит к тому, что сильные кандидаты выбывают по формальным признакам. Об этом заявил заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков в беседе с KP.RU.
«Обучайте рекрутеров работать с ИИ-инструментами и критически оценивать их рекомендации», — призвал Ветерков.
По словам Ветерков, компаниям стоит учить HR-специалистов работать с нейросетями и фильтровать их рекомендации. ИИ — хороший помощник, он ускоряет процессы, но полностью подменить интуицию и многолетний опыт рекрутера он не сможет, добавил эксперт.
Как отметила HR-эксперт Светлана Ленкова, зумеры регулярно меняют работу ради роста дохода и навыков. Для молодого поколения личные устремления оказываются важнее, чем привычка удерживать текущую должность.