Эксперт назвал пользу ИИ-инструментов для оценки качества кандидатов

HR-специалисты нередко неправильно настраивают ИИ-системы, задавая излишне жесткие фильтры. Это приводит к тому, что сильные кандидаты выбывают по формальным признакам. Об этом заявил заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков в беседе с KP.RU.