Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал пользу ИИ-инструментов для оценки качества кандидатов

Ветерков призвал работодателей обучать рекрутеров работать с нейросетями.

Источник: Комсомольская правда

HR-специалисты нередко неправильно настраивают ИИ-системы, задавая излишне жесткие фильтры. Это приводит к тому, что сильные кандидаты выбывают по формальным признакам. Об этом заявил заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков в беседе с KP.RU.

«Обучайте рекрутеров работать с ИИ-инструментами и критически оценивать их рекомендации», — призвал Ветерков.

По словам Ветерков, компаниям стоит учить HR-специалистов работать с нейросетями и фильтровать их рекомендации. ИИ — хороший помощник, он ускоряет процессы, но полностью подменить интуицию и многолетний опыт рекрутера он не сможет, добавил эксперт.

Как отметила HR-эксперт Светлана Ленкова, зумеры регулярно меняют работу ради роста дохода и навыков. Для молодого поколения личные устремления оказываются важнее, чем привычка удерживать текущую должность.