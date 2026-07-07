Она вам не плакальщица! Петербурженка рассказала Life.ru, как поёт на поминках и помогает пережить утрату

По словам Екатерины, на поминках важно говорить о душе сразу в двух плоскостях: о душе умершего, которому сейчас может помочь только молитва, и о душах живых людей. «И второе — это о душах нас, живущих здесь, чтобы стараться думать о том, что мы все туда придём, в это место, вернёмся туда. И что очень важно каждому иметь в душе память смертную», — рассказывает она. Екатерина говорит, что иногда на поминках нужно произносить утешительные слова. Для неё важно донести мысль о том, что смерть — это не окончательное исчезновение, а временная разлука. Если человек верит, что однажды сможет снова встретиться со своими близкими, то пережить потерю становится немного легче и появляется смысл жить дальше ради этой будущей встречи.