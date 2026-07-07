Ветеринар предупредила о скрытых летних травмах собак и кошек, которые опасно игнорировать

С наступлением тепла домашние питомцы проводят на улице гораздо больше времени, а вместе с этим возрастает и риск травм. Ветеринарный врач, эксперт «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина в беседе с Life.ru предупредила владельцев о повреждениях, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но без своевременного лечения могут привести к серьёзным осложнениям.