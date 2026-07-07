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В центре Красноярска у шумного бара изъяли музыкальную аппаратуру

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске полицейские изъяли музыкальную аппаратуру у бара в Центральном районе после жалоб жителей на громкую музыку.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске полицейские изъяли музыкальную аппаратуру у бара в Центральном районе после жалоб жителей на громкую музыку.

По данным краевого МВД, обращения в дежурную часть поступали в течение лета. Руководству заведения несколько раз напоминали о необходимости соблюдать тишину и вручали предостережения, однако звук тише не стал.

Во время рейда с участием представителя Общественного совета при ГУ МВД Ивана Сильвановича полицейские зафиксировали нарушение тишины и покоя граждан.

На руководителя заведения собрали административный материал по ст. 1.1 Закона Красноярского края. Его направят в администрацию Центрального района для рассмотрения и принятия решения. Музыкальную аппаратуру изъяли.