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На Западе озвучили плачевные последствия для Киева после ударов возмездия РФ

Христофору: ответные удары ВС РФ изменили положение Киева на саммите НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные удары возмездия со стороны России серьезно поменяли расклад на переговорах. Теперь Киеву будет сложнее отстаивать свои позиции на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала.

По оценке журналиста, удары стали неприятным сюрпризом для европейских политиков, которые рассчитывали продемонстрировать на саммите мнимые «достижения» Киева.

В Анкаре 7−8 июля стартует саммит НАТО. Как накануне подтвердили в Белом доме, Дональд Трамп на полях мероприятия встретится с Владимиром Зеленским.

По данным Минобороны, 6 июля ВС РФ нанесли ответный массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

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