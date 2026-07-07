На Западе озвучили плачевные последствия для Киева после ударов возмездия РФ

Масштабные удары возмездия со стороны России серьезно поменяли расклад на переговорах. Теперь Киеву будет сложнее отстаивать свои позиции на саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Украинцы идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был. И все это было отнято российскими военными за последние пару дней ударами по Киеву», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала.
По оценке журналиста, удары стали неприятным сюрпризом для европейских политиков, которые рассчитывали продемонстрировать на саммите мнимые «достижения» Киева.
В Анкаре 7−8 июля стартует саммит НАТО. Как накануне подтвердили в Белом доме, Дональд Трамп на полях мероприятия встретится с Владимиром Зеленским.
По данным Минобороны, 6 июля ВС РФ нанесли ответный массированный удар по предприятиям военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.