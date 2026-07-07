Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магаданской области нашли группу туристов, пропавших во время сплава

Пятерых туристов нашли в 30 километрах от маршрута и эвакуировали.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых туристов, пропавших во время сплава в Магаданской области, удалось обнаружить живыми. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели нашли группу примерно в 30 километрах от предполагаемой конечной точки маршрута и эвакуировали путешественников в Магадан. По данным ведомства, в медицинской помощи они не нуждались.

Напомним, туристы были зарегистрированы для прохождения маршрута по рекам Иганджа и Армань. Однако в назначенный срок они не прибыли к месту окончания путешествия.

Позже выяснилось, что задержка произошла из-за происшествия на воде. Лодка затонула вместе со спутниковым телефоном, который позволял поддерживать связь со спасательными службами.

Ранее KP.RU сообщал, что в Туве продолжаются поиски двух 13-летних школьниц. Они пропали 1 июля в столице региона городе Кызыле. Девочки ушли из дома, чтобы погулять, и перестали выходить на связь, а позже их мобильные телефоны были обнаружены спасателями на берегу Енисея.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше