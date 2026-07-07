В Магаданской области нашли группу туристов, пропавших во время сплава

Пятерых туристов, пропавших во время сплава в Магаданской области, удалось обнаружить живыми. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели нашли группу примерно в 30 километрах от предполагаемой конечной точки маршрута и эвакуировали путешественников в Магадан. По данным ведомства, в медицинской помощи они не нуждались.
Напомним, туристы были зарегистрированы для прохождения маршрута по рекам Иганджа и Армань. Однако в назначенный срок они не прибыли к месту окончания путешествия.
Позже выяснилось, что задержка произошла из-за происшествия на воде. Лодка затонула вместе со спутниковым телефоном, который позволял поддерживать связь со спасательными службами.
Ранее KP.RU сообщал, что в Туве продолжаются поиски двух 13-летних школьниц. Они пропали 1 июля в столице региона городе Кызыле. Девочки ушли из дома, чтобы погулять, и перестали выходить на связь, а позже их мобильные телефоны были обнаружены спасателями на берегу Енисея.