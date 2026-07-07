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Под Канском 2-летний ребенок и двое взрослых получили травмы в ДТП с автобусом

В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на обходе Канска.

В Красноярском крае сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом на обходе Канска.

По предварительной информации, авария произошла накануне вечером на автодороге обхода Канска. 25-летний водитель на ГАЗели двигался со стороны деревни Краснополянск в сторону автодороги Р-255 «Сибирь». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и врезался в автобус ПАЗ, который заезжал на остановку. В полиции отметили, что у автобуса был включен знак поворота.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ГАЗель: 24-летняя девушка и 2-летний мальчик. Также травмы получил 73-летний пассажир автобуса.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

«Нарушение дистанции — это одна из самых частых причин аварий с пострадавшими. В данном ДТП водитель ГАЗели вовремя не среагировал на включённый левый поворотник автобуса и допустил столкновение. Цена ошибки — травмы трёх пассажиров. Автоинспекторы настоятельно рекомендуют держать дистанцию, достаточную для экстренного торможения, особенно в местах остановок общественного транспорта и при приближении к перекрёсткам», — рассказали в полиции.