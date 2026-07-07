Под Канском 2-летний ребенок и двое взрослых получили травмы в ДТП с автобусом

По предварительной информации, авария произошла накануне вечером на автодороге обхода Канска. 25-летний водитель на ГАЗели двигался со стороны деревни Краснополянск в сторону автодороги Р-255 «Сибирь». Он не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и врезался в автобус ПАЗ, который заезжал на остановку. В полиции отметили, что у автобуса был включен знак поворота.