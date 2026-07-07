Минтруд утвердил новый перечень документов для назначения всех видов пенсий

Согласно документу, для назначения страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней с учетом повышения, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению необходимы документы, которые удостоверяют личность, возраст, место жительства в РФ, гражданство, а также регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Также утвержден новый перечень документов, необходимый для назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.