Минтруд утвердил новый перечень документов для назначения всех видов пенсий

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минтруд России утвердил новый перечень документов, необходимый для назначения всех социальных выплат. Соответствующий приказ министерства вступил в силу 7 июля.
Согласно документу, для назначения страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней с учетом повышения, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению необходимы документы, которые удостоверяют личность, возраст, место жительства в РФ, гражданство, а также регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. Также утвержден новый перечень документов, необходимый для назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Подача заявления о назначении пенсии может осуществляться через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или через МФЦ.