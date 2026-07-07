«Машины тонули по капот»: Красноярск сильно затопило проливным дождем (видео)

В Красноярске коммунальные службы устраняют последствия затяжного дождя, который прошел 6 июля.
По сообщениям жителей, во многих районах сильно затопило улицы и дворы. Например, в Белых росах машины массово тонули по капот.
В других частях города также образовались большие скопления воды, препятствующие движению пешеходов и транспорта. Среди затопленных улиц оказались Свердловская, Авиаторов, Урванцева, переулок Медицинский и некоторые другие.
А дороги под Зыковским мостом, на Семафорной под путепроводом и на улице Грунтовая после сильного дождя проезжие, воды там нет. Всё потому, что на этих участках недавно сделали водоотводы, рассказали в мэрии. В тех местах, где их нет, работает спецтехника.
В САТП заверили, что бригады трудятся в усиленном режиме, на линию выведены все доступные откачивающие машины, помповые насосы и вакуумные мусоросборщики. Сейчас ликвидируют подтопления и очищают ливнёвки от намытых дождем веток, листьев и мусора, убирают с проезжей части грунтовые наносы.
Также специалисты непрерывно патрулируют город для выявления проблемных участков и эффективного распределения техники по заявкам.
«Мы знаем обо всех проблемных участках и наша техника и сотрудники ликвидируют последствия непогоды, чтобы вернуть дорогам комфорт и безопасность. Работаем без перерывов до полного устранения последствий. Спасибо за ваше терпение и понимание!», — сказано в соцсетях САТП.
При этом в мэрии отметили, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки и затапливаются, с каждым годом в Красноярске становится меньше. На сложных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления на улице Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле КрасТЭЦ. Такие работы планируется выполнить и на других проблемных участках. Кроме этого, все новые дороги строятся только с ливневой канализацией.
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