«Машины тонули по капот»: Красноярск сильно затопило проливным дождем (видео)

При этом в мэрии отметили, что проблемных мест дорог, которые ранее строились без ливневки и затапливаются, с каждым годом в Красноярске становится меньше. На сложных участках устанавливают или дождеприемные колодцы с откачкой или соединяют с ливневой канализацией, которая идет рядом и если это позволяет рельеф. Так, например, навсегда удалось избавиться от подтопления на улице Профсоюзов под Копыловским мостом и на Красрабе возле КрасТЭЦ. Такие работы планируется выполнить и на других проблемных участках. Кроме этого, все новые дороги строятся только с ливневой канализацией.