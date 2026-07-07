В России упростили процедуру оформления пенсий: что изменилось

Документ заменил правила, действовавшие с 2021 года. Изменения коснулись страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое нововведение — автоматизация процессов. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии сведений в государственных базах, например для подтверждения периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть, для оформления пенсии достаточно паспорта и СНИЛС. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля.