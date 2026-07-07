В России упростили процедуру оформления пенсий: что изменилось

Вступил в силу приказ Минтруда, изменяющий перечень документов для получения пенсий. Новые правила направлены на упрощение процедуры назначения выплат, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
Документ заменил правила, действовавшие с 2021 года. Изменения коснулись страховых, накопительных и государственных пенсий, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое нововведение — автоматизация процессов. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только при отсутствии сведений в государственных базах, например для подтверждения периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть, для оформления пенсии достаточно паспорта и СНИЛС. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля.
«Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии», — сказал Балынин.
Ранее профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова разъясняла условия получения пенсионных накоплений. Экономист отметила, что единовременная выплата доступна не всем — при недостатке стажа или пенсионных баллов гражданин может получить всю сумму сразу. Если же баллов и стажа достаточно, действует ограничение: выплата возможна только при условии, что ежемесячная накопительная пенсия не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.
В Госдуме недавно прозвучало предложение о поощрении волонтеров на пенсионном уровне. Зампред комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что работающим добровольцам должны полагаться надбавки к пенсии в виде дополнительных баллов. Парламентарий отметил, что необходимо внедрить механизм поощрений, который будет способствовать росту числа волонтеров.