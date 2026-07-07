Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино после скандала

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков призвал организацию объявить вотум недоверия главе ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг приостановки дисквалификации нападающего сборной Соединенных Штатов Фоларина Балогана.
В понедельник, 6 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Балогана, который получил красную карточку в матче чемпионата мира.
— Меня это поражает, это грубейшее нарушение устава ФИФА. Президент обязан выполнять функции контроля за соблюдением устава, а он сам нарушает его грубейшим образом. Если Трамп это подтвердил, то необходимо объявлять вотум недоверия Инфантино, так как он нарушил два основополагающих принципа устава ФИФА, — невмешательство политики в дела ФИФА и невмешательство в дела независимого юрисдикционного органа, коим является дисциплинарный комитет ФИФА, — высказался Колосков в беседе с РИА Новости.
6 июля дисциплинарный комитет ФИФА официально отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации в рассмотрении жалобы на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна. Согласно заявлению пресс-службы организации, апелляция была признана неприемлемой, так как бельгийская сторона не имеет юридических оснований для оспаривания этого решения.
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