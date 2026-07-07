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Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино после скандала

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков призвал организацию объявить вотум недоверия главе ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг приостановки дисквалификации нападающего сборной Соединенных Штатов Фоларина Балогана.

Почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков призвал организацию объявить вотум недоверия главе ФИФА Джанни Инфантино после скандала вокруг приостановки дисквалификации нападающего сборной Соединенных Штатов Фоларина Балогана.

В понедельник, 6 июля, американский президент Дональд Трамп сообщил, что лично попросил ФИФА пересмотреть решение об автоматической дисквалификации Балогана, который получил красную карточку в матче чемпионата мира.

— Меня это поражает, это грубейшее нарушение устава ФИФА. Президент обязан выполнять функции контроля за соблюдением устава, а он сам нарушает его грубейшим образом. Если Трамп это подтвердил, то необходимо объявлять вотум недоверия Инфантино, так как он нарушил два основополагающих принципа устава ФИФА, — невмешательство политики в дела ФИФА и невмешательство в дела независимого юрисдикционного органа, коим является дисциплинарный комитет ФИФА, — высказался Колосков в беседе с РИА Новости.

6 июля дисциплинарный комитет ФИФА официально отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации в рассмотрении жалобы на отмену дисквалификации Фоларина Балогуна. Согласно заявлению пресс-службы организации, апелляция была признана неприемлемой, так как бельгийская сторона не имеет юридических оснований для оспаривания этого решения.

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова, насколько законно такое действие президента США и есть ли теперь у сборной страны шанс на победу.

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