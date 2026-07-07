Колосков призвал ФИФА объявить вотум недоверия Инфантино после скандала

— Меня это поражает, это грубейшее нарушение устава ФИФА. Президент обязан выполнять функции контроля за соблюдением устава, а он сам нарушает его грубейшим образом. Если Трамп это подтвердил, то необходимо объявлять вотум недоверия Инфантино, так как он нарушил два основополагающих принципа устава ФИФА, — невмешательство политики в дела ФИФА и невмешательство в дела независимого юрисдикционного органа, коим является дисциплинарный комитет ФИФА, — высказался Колосков в беседе с РИА Новости.