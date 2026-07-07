Новости Тувы 7 июля: поиск пропавших школьниц, цены на бензин, ДТП

Поисковики обнаружили на берегу мобильные телефоны девочек, а в 400 метрах от них, прямо в воде — обувь. Позже еще один тапочек нашли далеко за пределами Кызыла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьницы шли в сторону дамбы. Представитель СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат отметила, что найденные вещи и записи с камер говорят в пользу версии об утоплении. Тем не менее, следователи отрабатывают все возможные сценарии.