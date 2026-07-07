Новости Тувы 7 июля: поиск пропавших школьниц, цены на бензин, ДТП

В Кызыле не стихают масштабные поиски двух школьниц, которые спровоцировали ночные беспорядки и привели к уголовным делам. Власти отчитались о ситуации с бензином в Туве и порекомандовали усилить контроль за безопасностью в детских лагерях. Дорожная полиция рассказала о смертельной аварии. Главные новости региона — в специальном обзоре.
Пропажа девочек в Туве: что известно 7 июля 2026.
В республике продолжается масштабная операция по поиску двух 13-летних девочек, которые ушли на прогулку 1 июля и не вернулись домой. Полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы прочесывают береговую линию и акваторию Енисея. Группировка сил насчитывает более тысячи волонтеров и сотен силовиков, специалисты используют беспилотники, лодки и гидроциклы. Водолазы уже изучили сотни квадратных метров речного дна.
Поисковики обнаружили на берегу мобильные телефоны девочек, а в 400 метрах от них, прямо в воде — обувь. Позже еще один тапочек нашли далеко за пределами Кызыла. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как школьницы шли в сторону дамбы. Представитель СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат отметила, что найденные вещи и записи с камер говорят в пользу версии об утоплении. Тем не менее, следователи отрабатывают все возможные сценарии.
На фоне напряженных поисков в ночь на 6 июля в Кызыле произошел инцидент. Десятки местных жителей собрались у частного двухэтажного коттеджа на улице Колхозной. В социальных сетях прошел слух, запущенный местной ясновидящей, что пропавшие дети якобы находятся в этом здании. Толпа требовала обыскать дом. На место оперативно прибыли министр внутренних дел республики Юрий Завьялов, руководство СК, прокуратуры и Росгвардии.
Чтобы успокоить людей, силовики пригласили понятых из числа собравшихся и вместе с кинологами осмотрели каждый метр здания, включая подвалы и вентиляцию. Следов пропавших школьниц внутри не оказалось. Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал земляков не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Стихийный сбор граждан у частного дома обернулся серьезными последствиями. Как сообщили в прокуратуре республики, группа лиц грубо нарушила общественный порядок: люди бросали камни в окна коттеджа, где в тот момент находились малолетние дети, и разбили стекла. Кроме того, собравшиеся отказались выполнять требования полицейских и оказали им сопротивление.
Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Зачинщикам беспорядков грозит до семи лет лишения свободы. Расследование инцидента находится на контроле республиканской прокуратуры.
За поисками пропавших девочек в Туве мы следим в нашем канале в MAX.
Ситуация с бензином в Туве: цены на топливо.
В правительстве республики работает оперативный штаб по мониторингу цен на нефтепродукты. Динамика роста стоимости горючего наблюдается в регионе с середины мая. Аналитики связывают это с увеличением оптовых цен на бирже и отсутствием долгосрочных договоров у местных независимых продавцов. Дефицита бензина в Туве нет.
Антимонопольная служба проверяет оптовый рынок на предмет ценового сговора. Параллельно Минтопэнерго ведет переговоры о привлечении в регион крупных федеральных топливных компаний — именно они сейчас удерживают самые низкие ценники на розничном рынке, создавая конкуренцию местным сетям. Власти также прорабатывают механизм приоритетного обеспечения бензином пассажирских автобусов и социальных объектов.
Средние цены на автомобильное топливо по республике на 7 июля выглядят так:
АИ-92: 105,31 ₽ (в Кызыле — 105,70 ₽).
АИ-95: 109,86 ₽ (в Кызыле — 110,48 ₽).
АИ-98: 130,27 ₽
Дизельное топливо: 114,18 ₽ (в Кызыле — 116,52 ₽).
ДТП в Туве 7 июля: смертельная авария на федеральной трассе.
Дорожная сводка региона пополнилась трагическим инцидентом. За минувшие сутки инспекторы зарегистрировали 9 ДТП, в которых один человек погиб. Авария произошла на 728-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей». 44-летний мужчина, не имея водительских прав, сел за руль мотоцикла и врезался в большегруз «Ивеко» с полуприцепом.
Мотоциклист получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице. Экспертам предстоит выяснить, находился ли погибший в состоянии опьянения. Установлено, что 52-летний водитель фуры был трезв и имеет тридцатилетний стаж безаварийного вождения.
Всего за сутки автоинспекторы пресекли 151 нарушение ПДД, отстранили от управления 17 водителей без прав и задержали четырех человек в состоянии алкогольного опьянения.
Безопасность в детских лагерях: проверки НФ и жесткие меры властей.
Представители Народного фронта оценили состояние детских оздоровительных лагерей в шести районах республики. Эксперты пришли к выводу, что большинству учреждений требуется срочный ремонт, обновление материально-технической базы и установка современных систем безопасности. Также проверяющие выявили проблемы с поставками мяса в столовые.
Вопрос безопасности детей встал особенно остро после резонансных инцидентов. Напомним, 21 июня на территорию лагеря «Орленок» проник пьяный мужчина с палкой и избил 14 школьников. Позже в лагере «Таежный» группа неизвестных напугала воспитанников, после чего у одного из детей пропал телефон — полиция уже задержала 19-летнего подозреваемого.
Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал уровень контроля в учреждениях недопустимо низким. Он поручил провести внеплановые проверки всех баз отдыха, восстановить тревожные кнопки, камеры наблюдения, укомплектовать ночные смены и организовать регулярное патрулирование территории силами полиции.