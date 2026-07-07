В СФ предложили создать цифровую платформу для пространственного развития РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Создание цифровой платформы для управления в сфере пространственного развития населенных пунктов РФ позволит в том числе планировать размещение новых производств и их модернизацию, а также оценить потребность во введении новых специальностей в отдельных регионах. Такое мнение в интервью ТАСС выразил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.
«У нас страна достаточно огромная, населенных пунктов много — у нас должен быть четкий стратегический план транспортного каркаса, энергетического каркаса и каркаса размещения производительных сил и производств. И в [цифровую] платформу это все должно быть зашито. И четкий должен [быть] план, где мы в ближайшее время размещаем новое производство, модернизируем производство, какие необходимы новые специальности в том или другом макрорегионе, регионе, муниципалитете», — сказал сенатор.
По словам парламентария, создание цифровой платформы позволит, с одной стороны, прогнозировать вышеперечисленные события, а с другой — управлять процессом «с минимальными потерями для бюджета». «С тем, чтобы мы могли вовремя реагировать, какие профессии в ближайшее время нам будут нужны, потому что образовательный процесс в сузах, в вузах длительный — 3−5 лет. И здесь важно, чтобы мы не набирали, скажем так, “лишних” на те специальности, которые будут не востребованы в этом регионе ближайшие 10−15 лет. Для того чтобы вовремя реагировать на эти процессы платформа и нужна», — объяснил Голов.
Говоря о запуске в регионах, к примеру, производств по добыче редкоземельных металлов, сенатор отметил, что должна быть вся необходимая инфраструктура для реализации этого процесса, в том числе транспортная доступность к полезным ископаемым. «Мы сейчас понимаем, что необходимо производство редкоземельных металлов, сплавов из них, соответственно, мы понимаем, где это должно разместиться, но есть ли вся необходимая инфраструктура для того, чтобы там возникло производство? И здесь необходимо прогнозирование, управление и самое главное — все данные должны быть четкие и понятные, написаны на одном языке, с тем чтобы мы могли моделировать ситуацию. Потому что есть определенный миграционный процесс, есть процесс того, что нам необходимо развивать макрорегионы. И в этом плане платформа, я думаю, будет тем инструментом, который позволит нам с уверенностью смотреть в будущее», — заключил парламентарий.