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Под картиной импрессиониста Кузнецова нашли неизвестное ранее полотно

Открытие сделали при реставрации работы художника.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестное полотно, предположительно, авторства русского импрессиониста XIX-XX веков Константина Кузнецова, было обнаружено при реставрации одной из его картин. На нем изображены несколько дам, одна из которых обнажена, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Константина Кузнецова.

«Открытие сделали случайно — при реставрации портрета женщины с двумя детьми в саду, он принадлежит кисти Кузнецова. По всей видимости, это портрет супруги и детей художника, который его наследники, живущие во Франции, хранили у себя дома в кладовой вместе с другими работами прадеда. На обнаруженном же под ним полотне запечатлены несколько дам у фонтана или бассейна, одна из которых обнажена», — говорит собеседник агентства.

На вопрос ТАСС, при каких обстоятельствах была найдена неизвестная ранее картина, в пресс-службе фонда уточнили: «Желая подтянуть холст на подрамнике, специалисты сняли полотно и обнаружили под ним другое, идеально сохранившееся, со свежими красками». Сама реставрация проходила в рамках подготовки к выставке Константина Кузнецова в Эрмитаже: она откроется осенью 2026 года. Сейчас ранее неизвестную картину обследуют специалисты.

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