Под картиной импрессиониста Кузнецова нашли неизвестное ранее полотно

«Открытие сделали случайно — при реставрации портрета женщины с двумя детьми в саду, он принадлежит кисти Кузнецова. По всей видимости, это портрет супруги и детей художника, который его наследники, живущие во Франции, хранили у себя дома в кладовой вместе с другими работами прадеда. На обнаруженном же под ним полотне запечатлены несколько дам у фонтана или бассейна, одна из которых обнажена», — говорит собеседник агентства.