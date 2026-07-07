Под картиной импрессиониста Кузнецова нашли неизвестное ранее полотно

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестное полотно, предположительно, авторства русского импрессиониста XIX-XX веков Константина Кузнецова, было обнаружено при реставрации одной из его картин. На нем изображены несколько дам, одна из которых обнажена, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда Константина Кузнецова.
«Открытие сделали случайно — при реставрации портрета женщины с двумя детьми в саду, он принадлежит кисти Кузнецова. По всей видимости, это портрет супруги и детей художника, который его наследники, живущие во Франции, хранили у себя дома в кладовой вместе с другими работами прадеда. На обнаруженном же под ним полотне запечатлены несколько дам у фонтана или бассейна, одна из которых обнажена», — говорит собеседник агентства.
На вопрос ТАСС, при каких обстоятельствах была найдена неизвестная ранее картина, в пресс-службе фонда уточнили: «Желая подтянуть холст на подрамнике, специалисты сняли полотно и обнаружили под ним другое, идеально сохранившееся, со свежими красками». Сама реставрация проходила в рамках подготовки к выставке Константина Кузнецова в Эрмитаже: она откроется осенью 2026 года. Сейчас ранее неизвестную картину обследуют специалисты.