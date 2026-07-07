В Брюсселе раскрыли повестку саммита НАТО в Анкаре: Трампу расскажут о России

«Единство НАТО будет покупаться за счет наращивания военного противостояния с Россией, которая будет объявлена на саммите главной угрозой НАТО», — сказал инсайдер.
Собеседник агентства также отметил, что в Европе сохраняются разные взгляды на роль США в НАТО. По его словам, часть европейских политиков по-прежнему рассчитывает, что Вашингтон при необходимости окажет военную поддержку союзникам в случае конфликта с Россией.
Ранее KP.RU сообщал, что саммит НАТО пройдет 7 и 8 июля в Анкаре. Аэропорт «Эсенбога» в первый день мероприятия на восемь часов приостановит как прием, так и отправку любых гражданских рейсов. Аналогичные ограничения продолжат действовать и 8 июля.