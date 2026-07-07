В Красноярский край завезли еще 120 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

Партию направили на одну из птицефабрик региона для дальнейшего выращивания птицы. Специалисты провели ветеринарный контроль. Яйца проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Также была проведена влажная дезинфекция.