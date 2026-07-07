В Красноярский край завезли еще 120 тысяч инкубационных яиц из Узбекистана

В Красноярский край из Узбекистана поступили 120,96 тыс. инкубационных яиц кур. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Партию направили на одну из птицефабрик региона для дальнейшего выращивания птицы. Специалисты провели ветеринарный контроль. Яйца проверили на сальмонеллез, болезнь Ньюкасла и инфекционный бронхит. Также была проведена влажная дезинфекция.
Во время документарного и физического контроля нарушений требований российского законодательства и правил Евразийского экономического союза не выявили.
Всего с начала 2026 года в Красноярский край из Узбекистана ввезли 9 партий инкубационных яиц кур. Общий объем составил 1,2 млн штук.