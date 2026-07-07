В Красноярске к 2027 году установят новую городскую ёлку

Главную зимнюю локацию Красноярска в Татышев-парке ждут изменения. К встрече 2027 года там планируют установить новую городскую ёлку и обновить оформление ледового городка. Концепцию несколько месяцев разрабатывали по поручению главы города Сергея Верещагина. При подготовке учитывали итоги февральского опроса и пожелания горожан. Так, во время опроса в соцсетях мэра большинство участников высказалось за замену ёлки. Специалисты рассматривали несколько вариантов с учетом финансовых возможностей и технических нюансов. Одним из таких вариантов стала конструкция высотой около 30 м с украшениями и мультимедийным шатром. Накануне Татышев-парк объявил аукцион на выбор поставщика нового оформления зимней локации. В пресс-службе мэрии уточнили, что изменения планируют и в ледовом городке. Его хотят сделать не единым пространством, а зонировать под разные виды отдыха. В одной части разместят большие горки для активного досуга, в другой — площадки для маленьких детей и места для спокойного отдыха. Отдельно предусмотрят аллею с ярмаркой и новые световые элементы. По поручению Сергея Верещагина изменения также готовят для традиционных зимних площадок в районах большого Красноярска. Напомним, что красноярский виадук превратят в «мост семейного счастья».