Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 — плюс 16 градусов, по области — плюс 12 — плюс 17 градусов. Дневная температура в столице — плюс 20 — плюс 22 градуса, по региону — плюс 18 — плюс 23 градуса.
«Температурный режим будет на полтора — два градуса ниже климатической нормы», — подчеркнула она.