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Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Позднякова: в Москве во вторник ожидаются до 22 градусов тепла и дождь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Температура воздуха до плюс 22 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5−10 метров в секунду», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 — плюс 16 градусов, по области — плюс 12 — плюс 17 градусов. Дневная температура в столице — плюс 20 — плюс 22 градуса, по региону — плюс 18 — плюс 23 градуса.

«Температурный режим будет на полтора — два градуса ниже климатической нормы», — подчеркнула она.