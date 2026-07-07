В Москве День архитектора посвятили развитию городской среды и новым градостроительным проектам

В рамках праздника также состоится церемония чествования архитекторов, внесших вклад в реализацию значимых проектов. Посетителям представлены работы, отражающие современные тенденции в градостроительстве и благоустройстве, а также проекты, которым еще только предстоит воплотиться в жизнь.