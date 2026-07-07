Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года ученики первых классов российских школ будут учиться без домашних заданий. Об этом стало известно из письма Министерства просвещения России.
Ранее действовали рекомендации, допускавшие постепенное введение домашних заданий для первоклассников. При этом их выполнение не должно было занимать более одного часа в день.
Теперь это положение исключено. Согласно документу, обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий.
Соответствующие изменения внесены в методические рекомендации по организации домашней учебной работы школьников, подготовленные Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, передает ТАСС.
Ранее глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года в школах планируется поэтапное внедрение предмета «Духовно-нравственная культура России». «Вечерняя Москва» обсудила с историком, заслуженным учителем РФ Александром Снегуровым, что будут изучать на этих уроках.
Глава Минпросвещения также сообщил, что содержание Единого государственного экзамена по обществознанию изменится через два года. По его словам, в следующем учебном году экзамен пройдет без изменений.