Учитель физики из Комсомольска Ольга Харламова стала победительницей олимпиады «Лига лучших»

В Российской академии наук подвели итоги III сезона профессиональной олимпиады «Лига лучших». Денежные премии получили 10 победителей и 18 призеров. Одна из победительниц — учитель физики лицея № 1 из Комсомольска-на-Амуре Ольга Харламова. Она к тому же — сопредседатель регионального методического объединения учителей математики, физики и информатики. Олимпиада включала решение сложных межпредметных задач и методические испытания на знание предмета и педагогическое мастерство.