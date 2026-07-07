Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель физики из Комсомольска Ольга Харламова стала победительницей олимпиады «Лига лучших»

В Российской академии наук подвели итоги III сезона профессиональной олимпиады «Лига лучших». Денежные премии получили 10 победителей и 18 призеров. Одна из победительниц — учитель физики лицея № 1 из Комсомольска-на-Амуре Ольга Харламова. Она к тому же — сопредседатель регионального методического объединения учителей математики, физики и информатики. Олимпиада включала решение сложных межпредметных задач и методические.

В Российской академии наук подвели итоги III сезона профессиональной олимпиады «Лига лучших». Денежные премии получили 10 победителей и 18 призеров. Одна из победительниц — учитель физики лицея № 1 из Комсомольска-на-Амуре Ольга Харламова. Она к тому же — сопредседатель регионального методического объединения учителей математики, физики и информатики. Олимпиада включала решение сложных межпредметных задач и методические испытания на знание предмета и педагогическое мастерство.