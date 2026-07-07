Первый танкер с бензином пришел в Охотск

Накануне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил Охотск и пообещал, что в ближайшее время в самый северный райцентр региона придет танкер с автомобильным топливом, вышедший из Николаевска-на-Амуре. И вот сегодня он прибыл в Охотск. Кроме того, до конца июля в этот поселок должны прийти еще три небольших танкера с летним и зимним топливом. В августе и сентябре в Охотск доставят основной объем дизельного топлива — всего больше 5 тысяч тонн. По словам главы региона, северный завоз идет по графику. Также Дмитрий Демешин пообещал отменить действующий запрет наливать топливо в канистры на АЗС в Охотском округе, чтобы местные жители могли заправлять не только машины, но и генераторы, газонокосилки, бензопилы, бензокосы, моторные лодки и сельскохозяйственную технику. «Этот вопрос остается у меня на контроле. Сейчас прорабатываем механизм, который позволит жителям приобретать топливо в необходимом объеме для своих бытовых и хозяйственных задач. Жду отчет от главы округа по расчетам бензина исходя из потребностей жителей — после этого ограничения мы будем снимать», — заявил Дмитрий Демешин.