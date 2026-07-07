Александра Домолего продолжит играть за «Амурских Тигриц»

Девушка, выступающая на позиции доигровщика, пополнила состав хабаровской волейбольной команды летом 2024 года. Минувшие два года она провела в Высшей лиге «Б» в составе молодежной команды «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», являясь одним из ее лидеров. Но также ее привлекали к играм основной команды «Амурские Тигрицы» в Высшей лиге «А». Сейчас она заключила с хабаровским клубом новый контракт и продолжит свое выступление в составе «Тигриц». В то же время молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» покинули ее капитан и лидер Карина Воробьева, а также Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова. Все три девушки играли на позиции доигровщика.