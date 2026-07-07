Девушка, выступающая на позиции доигровщика, пополнила состав хабаровской волейбольной команды летом 2024 года. Минувшие два года она провела в Высшей лиге «Б» в составе молодежной команды «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», являясь одним из ее лидеров. Но также ее привлекали к играм основной команды «Амурские Тигрицы» в Высшей лиге «А». Сейчас она заключила с хабаровским клубом новый контракт и продолжит свое выступление в составе «Тигриц». В то же время молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» покинули ее капитан и лидер Карина Воробьева, а также Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова. Все три девушки играли на позиции доигровщика.
Александра Домолего продолжит играть за «Амурских Тигриц»
Девушка, выступающая на позиции доигровщика, пополнила состав хабаровской волейбольной команды летом 2024 года. Минувшие два года она провела в Высшей лиге «Б» в составе молодежной команды «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», являясь одним из ее лидеров. Но также ее привлекали к играм основной команды «Амурские Тигрицы» в Высшей лиге «А». Сейчас она заключила с хабаровским клубом новый контракт.