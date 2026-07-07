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Более 500 человек приняли участие в фестивале ко Дню ветеранов боевых действий в Хабаровске

В Универсальном краевом спортивном комплексе и на стадионе имени Ленина прошел физкультурно-спортивный фестиваль, посвященный памяти Героя России Максима Концова и кавалера ордена Мужества Сергея Зуйкова. Мероприятие собрало более 500 участников разных возрастов. Фестиваль проводится в пятый раз и направлен на приобщение граждан к спорту, патриотическое воспитание молодежи и укрепление связи поколений. "Желаю вам здоровья, достижения.

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В Универсальном краевом спортивном комплексе и на стадионе имени Ленина прошел физкультурно-спортивный фестиваль, посвященный памяти Героя России Максима Концова и кавалера ордена Мужества Сергея Зуйкова. Мероприятие собрало более 500 участников разных возрастов. Фестиваль проводится в пятый раз и направлен на приобщение граждан к спорту, патриотическое воспитание молодежи и укрепление связи поколений. «Желаю вам здоровья, достижения целей и успеха во всем! Будьте сильными, ведь вы наше будущее, вам защищать нашу Родину», — обратился к юным участникам исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО Хабаровского края Эдуард Сафронов. Программа включала футбольные состязания с элементами военно-прикладных навыков, легкоатлетическую эстафету, военизированную полосу препятствий, выставку вооружения и полевую кухню. Организатором выступил Хабаровский региональный совет краповых беретов ветеранского резерва при поддержке министерства спорта края. Фестиваль уже стал традиционным и ежегодно объединяет ветеранов, молодежь и всех, кто чтит память защитников Отечества.