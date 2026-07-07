Над Ростовской областью за ночь уничтожили более десяти БПЛА

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Более десятка БПЛА были уничтожены над Ростовской областью прошедшей ночью, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также в пяти районах области — Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском, Тарасовском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что в Миллеровском и Веселовском районах в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий, пострадавших нет, возгорания ликвидированы.
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