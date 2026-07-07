Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производителей заставят уменьшать упаковку при сокращении объема товара

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет производителей размещать вес и объем товаров на лицевой.

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет производителей размещать вес и объем товаров на лицевой стороне упаковки и запретить сохранять ее прежние габариты при уменьшении продукта. Документ был опубликован в электронной базе палаты парламента.

Предполагается, что информация об объеме и весе товара должна размещаться на лицевой стороне упаковки. Также она должна занимать не менее одной пятой от размеров шрифта, которым указано наименование товара.

При снижении веса продукта производители должны будут изменить габариты упаковки в сторону уменьшения. Законопроектом предусматривается, что будут установлены минимальные параметры размеров информации о весе и объеме на ценниках.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше