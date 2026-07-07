Скончалась замначальника управления образования Челнов Лидия Золотарева

Она прошла путь от воспитателя и учителя русского языка до руководителя высшего звена. Возглавляла Дом работников народного образования и школу № 46, проявив себя как мудрый наставник. С 2006 по 2026 год бессменно работала в исполкоме, внеся большой вклад в развитие и сохранение лучших традиций городской системы образования.