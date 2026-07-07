Полицейский из Перми возглавил отдел МВД «Волновахский»

Работу в правоохранительных органах он начал в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Проходил службу в УФСКН России по Пермскому краю, где последовательно прошел путь от старшего оперуполномоченного до заместителя начальника управления, затем был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по городу Перми — начальником полиции.