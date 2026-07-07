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Полицейский из Перми возглавил отдел МВД «Волновахский»

Начальником отдела МВД в Волновахе (ДНР) стал полковник полиции Юрий Пепеляев. По данным источников, назначение состоялось в июне этого года. Ранее, с июня 2022 года, господин Пепеляев руководил отделом МВД «Березниковский».

Источник: Коммерсантъ

Начальником отдела МВД в Волновахе (ДНР) стал полковник полиции Юрий Пепеляев. По данным источников, назначение состоялось в июне этого года. Ранее, с июня 2022 года, господин Пепеляев руководил отделом МВД «Березниковский».

Работу в правоохранительных органах он начал в 1998 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Свердловского района Перми. Проходил службу в УФСКН России по Пермскому краю, где последовательно прошел путь от старшего оперуполномоченного до заместителя начальника управления, затем был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по городу Перми — начальником полиции.