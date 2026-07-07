Танкер с долгожданным топливом для населения прибыл в Охотск

В порту Охотска ошвартовался танкер с бензином, прибытие которого ранее анонсировалось местными властями. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он доставил на север региона 285 тонн горючего.
В июле ожидается подход еще трех небольших танкеров с летним и зимним горючим — порядка 300 тонн. Основные объемы топлива (более 5 тысяч тонн) поступят в августе-сентябре.
На состоявшейся встрече с жителями поселка Новое Устье жители обратились к губернатору Дмитрию Демешину с просьбой расширить возможность приобретения бензина. Помимо заправки личных автомобилей, людям требуется топливо в канистрах или бочках для работы генераторов, лодок, сельскохозяйственной техники и других хозяйственных нужд. Действующие в настоящее время ограничения на отпуск горючего создают для населения неудобства.
В правительстве Хабаровского края уточнили, что данный вопрос находится на личном контроле губернатора.
В настоящий момент прорабатывается механизм, который позволит жителям покупать топливо в необходимых объемах для бытовых и хозяйственных задач. Глава региона потребовал от главы Охотского округа Максима Климова представить расчеты фактической потребности в бензине по каждому населенному пункту. После получения и анализа этих данных планируется отменить введенные ограничения.