Танкер с долгожданным топливом для населения прибыл в Охотск

На состоявшейся встрече с жителями поселка Новое Устье жители обратились к губернатору Дмитрию Демешину с просьбой расширить возможность приобретения бензина. Помимо заправки личных автомобилей, людям требуется топливо в канистрах или бочках для работы генераторов, лодок, сельскохозяйственной техники и других хозяйственных нужд. Действующие в настоящее время ограничения на отпуск горючего создают для населения неудобства.