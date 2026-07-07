Сергей и Ирина Верещагины о любви, детях, семейных традициях и счастье быть вместе: Часть первая. Любовь длиною в три десятилетия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Политика семейноцентричности остается сильной тогда, когда за ней стоят живые биографии. Когда о ценности семьи говорят люди, для которых многодетность, ответственность, уважение и связь поколений — часть собственной жизни.
В конце прошлого года, когда в Красноярске решался вопрос о новом главе города, губернатор Михаил Котюков на демографическом форуме предложил кандидатуру Сергея Верещагина. Тогда губернатор особо подчеркнул: у кандидата большой управленческий опыт, крепкая связь с Красноярском и большая семья — четверо сыновей.
С тех пор прошло семь месяцев. Об итогах работы главы краевой столицы говорить рано, но одно можно сказать уже сейчас: Красноярск находится в надежных руках человека, для которого ответственность начинается не с должности, а с дома.
Мы поговорили с Сергеем и Ириной Верещагиными о том, как сохранять близость в браке длиной больше тридцати лет, как воспитывать четверых сыновей, почему семье нужны традиции и как совмещать большую работу с ролью мужа и отца.
История семьи Сергея и Ирины Верещагиных началась более тридцати лет назад на берегу Енисея. Сегодня они вспоминают ту встречу как начало большого совместного пути. За плечами — более трех десятилетий брака, четверо сыновей, переезды, сложная работа, новые города, многочисленные испытания и радости, которые только укрепили их союз.
Когда супругов спрашивают о секрете крепкой семьи, они не пытаются вывести универсальную формулу. По словам Сергея Верещагина, счастливые отношения складываются из множества составляющих: любви, уважения, умения слышать друг друга и идти на компромиссы. Но главное — ощущение, что рядом находится человек, без которого уже невозможно представить свою жизнь.
«В какой-то момент супруг становится частью твоего пространства, частью тебя самого. Ты уже не мыслишь жизни отдельно», — говорит он.
За годы совместной жизни семье пришлось немало путешествовать по стране. Работа Сергея Викторовича была связана с высокими государственными должностями, длительными командировками и серьезной ответственностью. Особенно насыщенным оказался период работы на Северном Кавказе.
Однако, несмотря на постоянную занятость главы семьи, супругам удалось сохранить главное — чувство единства. Ирина признается, что никогда не воспринимала работу мужа как препятствие для семейного счастья.
«Для меня всегда было важно понимать, что мужчина занимается нужным и важным делом. Когда человек реализует себя, приносит пользу обществу, это вызывает уважение и желание поддерживать его», — рассказывает Ирина.
При этом в семье четко разделяются роли. На работе Сергей Верещагин — глава Красноярска, руководитель, человек, принимающий решения. Дома — отец и муж.
Именно это, по мнению супругов, позволяет сохранять здоровую атмосферу в семье. Дети знают, что отец занимает ответственный пост, но дома не существует начальников и подчиненных. Здесь действуют другие законы — законы любви, доверия и взаимного уважения.