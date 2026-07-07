Как попасть в присяжные на суд?

Сейчас в краевых судах количество присяжных составляет до восьми человек, в райсудах — шесть человек. Их совещанием руководит старшина, который избирается присяжными самостоятельно. Он же зачитывает вердикт присяжных. А вот окончательное решение всё равно остаётся за судьёй".