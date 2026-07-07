Как попасть в присяжные на суд?

Рассказываем, кто входит в суд присяжных.
Кто входит в суд присяжных, как их отбирают и есть ли у них главный? Спросил krsk.aif.ru у эксперта.
"Суд присяжных — форма судопроизводства по уголовным делам, когда вопросы факта, касающегося преступления, решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов. Он формируется методом случайной выборки, — объясняет председатель уголовной коллегии Красноярского краевого суда Андрей Афанасьев. — Такой суд рассматривает определённую категорию дел и преступлений особой тяжести. Это чаще всего дела об умышленных убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего смерть. Формат суда назначается исключительно по просьбе подсудимого.
Кандидатом в присяжные может стать любой гражданин, который отбирается администрациями муниципальных образований случайным образом, а потом проверяется по определённым критериям. Среди главных требований — возраст старше 25 лет, отсутствие непогашенной либо неснятой судимости, дееспособность.
Сейчас в краевых судах количество присяжных составляет до восьми человек, в райсудах — шесть человек. Их совещанием руководит старшина, который избирается присяжными самостоятельно. Он же зачитывает вердикт присяжных. А вот окончательное решение всё равно остаётся за судьёй".