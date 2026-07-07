Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как попасть в присяжные на суд?

Рассказываем, кто входит в суд присяжных.

Рассказываем, кто входит в суд присяжных.

Кто входит в суд присяжных, как их отбирают и есть ли у них главный? Спросил krsk.aif.ru у эксперта.

"Суд присяжных — форма судопроизводства по уголовным делам, когда вопросы факта, касающегося преступления, решают не профессио­нальные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов. Он формируется методом случайной выборки, — объясняет председатель уголовной коллегии Красноярского краевого суда Андрей Афанасьев. — Такой суд рассматривает определённую категорию дел и преступлений особой тяжести. Это чаще всего дела об умышленных убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшего смерть. Формат суда назначается исключительно по просьбе подсудимого.

Кандидатом в присяжные может стать любой гражданин, который отбирается администрациями муниципальных образований случайным образом, а потом проверяется по определённым критериям. Среди главных требований — возраст старше 25 лет, отсутствие непогашенной либо неснятой судимости, дееспособность.

Сейчас в краевых судах количество присяжных составляет до восьми человек, в райсудах — шесть человек. Их совещанием руководит старшина, который избирается присяжными самостоятельно. Он же зачитывает вердикт присяжных. А вот окончательное решение всё равно остаётся за судьёй".