Российские военные поразили в оккупированной части ДНР автозаправочные станции и цистерны с топливом, использовавшиеся в интересах украинской армии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— (…) в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ, — сообщили в канале оборонного ведомства в МАКС.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое Киевской области. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС РФ на объекте в течение длительного времени наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.
Вооруженные силы Украины оставили в Константиновке несколько сотен тел своих бойцов. О том, что российские военные освободили город, стало известно 3 июля. Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия ВС РФ.