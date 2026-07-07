ВС РФ поразили АЗС и цистерны с топливом в оккупированной части ДНР

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки провести тщательный анализ событий, которые произошли в городе Вишневое Киевской области. Он назвал ситуацию в населенном пункте тяжелой и добавил, что после удара ВС РФ на объекте в течение длительного времени наблюдалась вторичная детонация боеприпасов.