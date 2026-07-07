Мужчину задержали по подозрению в убийстве отчима в Алматы

«Около трех часов ночи на канал “102” поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир дома по улице Брусиловского в Алмалинском районе города. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось — от множественных ножевых ранений и обильной кровопотери 59-летний мужчина скончался. Полицейские Алмалинского района по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний пасынок погибшего», — говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, во время семейного конфликта подозреваемый несколько раз ударил мужчину кухонным ножом. По его словам, ссора произошла на почве конфликта, связанного с матерью, однако эта версия проверяется следствием.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, проводятся следственные действия.