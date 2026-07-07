Суд приговорил к аресту гостя Минска, нагло бросившего окурок на «Немиге»

Инцидент произошел 3 июля в районе станции метро «Немига». Нарушителя общественного порядка вычислили. Им оказался 18-летний житель Гродненской области. Как подчеркнули в суде, обвиняемый нарушал общепринятые нормы и правила поведения в обществе, вел себя нагло и вызывающе.