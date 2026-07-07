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Суд приговорил к аресту гостя Минска, нагло бросившего окурок на «Немиге»

В Минске судили гостя столицы, бросившего окурок на «Немиге».

Источник: Комсомольская правда

В Минске судили бросившего окурок гостя столицы, рассказали в пресс-службе городского суда.

Ранее «Комсомолка» писала, что бросивший окурок гость Минска пойдет под суд после агрессии и брани на замечание прохожего, попавшей на видео.

Такой ролик распространился в соцсетях, и на него обратили внимание правоохранители в ходе интернет-мониторинга.

Инцидент произошел 3 июля в районе станции метро «Немига». Нарушителя общественного порядка вычислили. Им оказался 18-летний житель Гродненской области. Как подчеркнули в суде, обвиняемый нарушал общепринятые нормы и правила поведения в обществе, вел себя нагло и вызывающе.

— На сделанное ему замечание ответил грубой нецензурной бранью в присутствии прохожих, проявил вседозволенность, продемонстрировал пренебрежительное отношение к общеустановленным нормам морали, — подчеркнули в пресс-службе.

Фигуранту инкриминировали мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административном правонарушении). И за нарушение общественного порядка и спокойствия граждан, выражение явного неуважения к обществу признали виновным и назначили 15 суток ареста.

В суде мужчина признал вину полностью. Постановление суда еще может быть обжаловано.

Еще мы писали, что белорус умер, поев в гостях у родственников салат, от которого они отказались.