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Лето с пользой: бесплатный спорт на пришкольных площадках Ростова

Лето — время ярких впечатлений и отличная возможность укрепить здоровье.

Источник: НИА Ростов

Лето — время ярких впечатлений и отличная возможность укрепить здоровье.

Напоминаем, что в каждом районе нашего города продолжают работу 24 пришкольные спортивные площадки, организованные ростовским Центром по физической культуре и спорту.

Доступность: участие в занятиях абсолютно бесплатное. Профессиональный подход: с ребятами работают опытные инструкторы.

Альтернатива гаджетам: свежий воздух, живое общение и движение — лучший досуг для молодежи!

Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог направить энергию в позитивное русло, найти новых друзей, развить командный дух и дисциплину. Спорт — это база для успеха в любом деле.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.