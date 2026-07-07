Лето с пользой: бесплатный спорт на пришкольных площадках Ростова

Лето — время ярких впечатлений и отличная возможность укрепить здоровье.
Напоминаем, что в каждом районе нашего города продолжают работу 24 пришкольные спортивные площадки, организованные ростовским Центром по физической культуре и спорту.
Доступность: участие в занятиях абсолютно бесплатное. Профессиональный подход: с ребятами работают опытные инструкторы.
Альтернатива гаджетам: свежий воздух, живое общение и движение — лучший досуг для молодежи!
Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог направить энергию в позитивное русло, найти новых друзей, развить командный дух и дисциплину. Спорт — это база для успеха в любом деле.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.