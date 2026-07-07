Рекордное количество вспышек произошло на Солнце в минувшие выходные

Крупные группы пятен, одна из которых, № 4478, является второй по размеру за последние 10 лет, окончательно переместились на запад. Скоро они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца. С такого расположения они не могут повлиять на Землю практически ни при каких обстоятельствах. Однако, ученые оставляют небольшую вероятность (около 2%) на возможные сюрпризы.