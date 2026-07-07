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Рекордное количество вспышек произошло на Солнце в минувшие выходные

В один из выходных дней, 5 июля, на Солнце за сутки произошло 24 вспышки. Такое последний раз наблюдалось около 2 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии.

Источник: Nur.kz

По информации ученых, 5 июля на Солнце было зарегистрировано рекордное количество вспышек

5 июля за сутки по универсальному всемирному времени на Солнце было зафиксировано 24 вспышки категории C и выше. Это стало самым большим значением за последние два года.

Крупные группы пятен, одна из которых, № 4478, является второй по размеру за последние 10 лет, окончательно переместились на запад. Скоро они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца. С такого расположения они не могут повлиять на Землю практически ни при каких обстоятельствах. Однако, ученые оставляют небольшую вероятность (около 2%) на возможные сюрпризы.

Ожидается, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые были повышены в десятки раз всю последнюю неделю, начнут снижаться. Если на звезде не появятся новые очаги активности, то к середине недели она снова войдет в период покоя на неопределенный срок.

Ученые предполагают, что группы пятен, уходящие на обратную сторону Солнца, вернутся к Земле в 20-х числах июля после того, как Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси. Однако шансы на то, что они сохранят свою активность в течение этих двух недель, невелики.

Магнитная буря, наблюдавшаяся в субботу и ставшая второй по силе в текущем году, завершилась. Геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.