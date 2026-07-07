Рекордное количество вспышек произошло на Солнце в минувшие выходные

По информации ученых, 5 июля на Солнце было зарегистрировано рекордное количество вспышек
5 июля за сутки по универсальному всемирному времени на Солнце было зафиксировано 24 вспышки категории C и выше. Это стало самым большим значением за последние два года.
Крупные группы пятен, одна из которых, № 4478, является второй по размеру за последние 10 лет, окончательно переместились на запад. Скоро они уйдут за горизонт на обратную сторону Солнца. С такого расположения они не могут повлиять на Землю практически ни при каких обстоятельствах. Однако, ученые оставляют небольшую вероятность (около 2%) на возможные сюрпризы.
Ожидается, что потоки рентгеновского излучения от Солнца, которые были повышены в десятки раз всю последнюю неделю, начнут снижаться. Если на звезде не появятся новые очаги активности, то к середине недели она снова войдет в период покоя на неопределенный срок.
Ученые предполагают, что группы пятен, уходящие на обратную сторону Солнца, вернутся к Земле в 20-х числах июля после того, как Солнце совершит половину оборота вокруг своей оси. Однако шансы на то, что они сохранят свою активность в течение этих двух недель, невелики.
Магнитная буря, наблюдавшаяся в субботу и ставшая второй по силе в текущем году, завершилась. Геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям.