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Сергей Федотов продолжит руководить театром «У Моста» в Перми

Ранее худрук театра планировал уйти в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов сообщил, что его трудовой контракт продлен на прежних условиях. Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях.

В публикации Федотов поблагодарил всех, кто поддержал его в последние дни. По его словам, он не ожидал такого большого отклика. «Я даже не ожидал, что столько людей откликнется! Сердечное спасибо всем! Невероятно! Реально мистический театр “У Моста”», — написал художественный руководитель.

Сергей Федотов основал театр «У Моста» в 1988 году и с тех пор остается его бессменным художественным руководителем.

Ранее «КП-Пермь» писала, что администрация Перми планирует изменить систему управления театром. Согласно новой редакции устава учреждения, руководителем должен стать директор, тогда как ранее эту роль выполнял художественный руководитель.

2 июля Сергей Федотов заявил, что может покинуть театр, если изменения в устав вступят в силу. Однако, как следует из его сообщения, уже 3 июля департамент культуры и молодежной политики администрации Перми продлил с ним контракт, сохранив прежние условия работы.