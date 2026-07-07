Сергей Федотов продолжит руководить театром «У Моста» в Перми

В публикации Федотов поблагодарил всех, кто поддержал его в последние дни. По его словам, он не ожидал такого большого отклика. «Я даже не ожидал, что столько людей откликнется! Сердечное спасибо всем! Невероятно! Реально мистический театр “У Моста”», — написал художественный руководитель.