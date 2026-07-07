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Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг на случай перебоев со связью, говорится в сообщении, распространенном мобильными компаниями Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», — говорится в сообщении операторов, распространенном в смс и в соцсетях.

В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и смс без дополнительной платы, говорится в сообщении.

Для абонентов оператора «Миранда» открыт аварийный роуминг в сети «Вин мобайла». Для абонентов «Вин мобайла», «Волны», «+7Телеком» — в сети «Миранды».

В Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику накануне произошли многочисленные отключения электроэнергии, к середине дня удалось восстановить электроснабжение восточной части и частично южного берега Крыма. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью.

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