Операторы связи Крыма включили аварийный роуминг

«Операторы Крыма включили аварийный роуминг на всей территории региона. Это позволит жителям и гостям республики оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества», — говорится в сообщении операторов, распространенном в смс и в соцсетях.
В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и смс без дополнительной платы, говорится в сообщении.
Для абонентов оператора «Миранда» открыт аварийный роуминг в сети «Вин мобайла». Для абонентов «Вин мобайла», «Волны», «+7Телеком» — в сети «Миранды».
В Крыму из-за внешнего воздействия на энергетику накануне произошли многочисленные отключения электроэнергии, к середине дня удалось восстановить электроснабжение восточной части и частично южного берега Крыма. В районах, где длительное время отсутствовало электроснабжение, наблюдались перебои со связью.