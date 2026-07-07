Гродековский музей привезёт на север Хабаровского края передвижную выставку

Культурно-просветительский проект Гродековского музея стартует в отдаленных населенных пунктах района имени Полины Осипенко. Финансовая поддержка — 600 тысяч рублей — оказана фондом «Полюс» в рамках грантовой программы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект направлен на популяризацию культурного наследия среди молодежи и жителей труднодоступных территорий.