Гродековский музей привезёт на север Хабаровского края передвижную выставку

Культурно-просветительский проект Гродековского музея стартует в отдаленных населенных пунктах района имени Полины Осипенко. Финансовая поддержка — 600 тысяч рублей — оказана фондом «Полюс» в рамках грантовой программы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проект направлен на популяризацию культурного наследия среди молодежи и жителей труднодоступных территорий.
Организатором проекта выступил Гродековский музей. Передвижная экспозиция «Люди Амура», подготовленная этнографами в 2025 году, будет представлена жителям сел имени Полины Осипенко, Владимировки, Бриакана и Херпучей.
Выставка знакомит с культурой восьми коренных малочисленных этносов Приамурья — нанайцев, ульчей, негидальцев, нивхов, орочей, удэгейцев, эвенов и эвенков. Посетители увидят традиционные орнаменты, предметы быта, элементы верований и ремесел.
Кроме экспозиции, для сельчан проведут курс-интенсив «Мастерская негидальских аси», где желающие освоят технику меховой мозаики и традиционную негидальскую вышивку. Также запланированы встречи с носителями традиций — наставницами, сохраняющими ремесло.